Consorzio turistico. La presidenza di padre in figlio

Mario Francesco Moro è il nuovo presidente del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna. Dopo 25 anni termina quindi la presidenza di Franco Moro, presidente fin dalla costituzione del consorzio, che lascia in eredità un’organizzazione in salute, cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni promuovendo al meglio la Valchiavenna. A Franco Moro è stata consegnata una targa: "Al nostro presidente Franco Moro, con riconoscenza, per oltre 25 anni guida preziosa e instancabile promotore della Valchiavenna". Ora ecco la nuova sfida.

Il nuovo presidente è il figlio Mario Francesco Moro, figura di comprovata esperienza nel mondo imprenditoriale e istituzionale, già presidente del Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina Igp e membro della Giunta della Camera di commercio di Sondrio per il comparto industriale e Vice presidente Confindustria Lecco e Sondrio. Il nuovo consiglio di amministrazione ha espresso l’intenzione di proseguire con un modello gestionale che coniuga efficienza aziendale e una forte rappresentanza istituzionale. La governance si rafforza con l’ingresso ufficiale di territori limitrofi con i quali il Consorzio ha sviluppato fruttuose collaborazioni su bandi europei, progetti di comunicazione e sviluppo dell’offerta outdoor.

"Sono onorato per questa nomina, felice per la fiducia che i consiglieri hanno riposto in me - le prime parole da presidente di Mario Francesco Moro -: so di poter contare su un gruppo di persone motivate e capaci e di avere il sostegno di enti e associazioni a cui fanno riferimento. In un mondo che cambia, in un turismo in continua evoluzione, siamo chiamati a nuove sfide e a progettare il futuro per soddisfare le nuove richieste del mercato". F.D’E.