Giornata yoga in centro. Grazie ai volontari Lilt

Donne di tutte le età, dalle nonne alle bambine, donne che hanno sconfitto il cancro o non si sono mai ammalate, ma hanno avuto accanto qualcuno che ha lottato per guarire e ce l’ha fatta. Tutte insieme in piazzetta Teresina Tua Quadrio, alla Garberia, ieri mattina per una speciale lezione di yoga dedicata a salutare l’estate e, soprattutto, a celebrare la vita.

Sebbene, a differenza di altri eventi, questo non fosse specificamente "in rosa", all’invito della Lilt, la Lega per la lotta ai tumori, che ha portato a Sondrio per la prima volta il Cancer Survivors Day, evento ideato sulla scia di una tradizione nata nel 1988 negli Stati Uniti, la risposta è stata più che buona e tutta al femminile.

Tappetino e t-shirt offerte dall’organizzazione, musica di sottofondo suonata dal vivo da Pitti Caspani, la coinvolgente lezione tenuta dall’istruttrice Francesca Nera, in un viaggio gentile per il corpo e per la mente in grado di far respirare consapevolezza, coraggio e rigenerazione è stata un successo. Un inno alla vita, preziosa sempre e alla forza che ognuno di noi, spesso sottovalutandone la potenza, custodisce dentro di sé. L’appuntamento per l’anno venturo.