Consorzio turistico Valchiavenna, record e nuovo futuro

Nuove prospettive per il Consorzio turistico della Valchiavenna. L’assemblea annuale dei soci si è aperta con la relazione annuale del presidente Franco Moro. Quello di lunedì non è stato però solo un momento di bilanci, ma anche di rilancio, grazie all’approvazione di importanti innovazioni strutturali e strategiche. Il 2024, ha ricordato Moro, "ha fatto registrare 240mila presenze turistiche, con una permanenza media superiore ai due giorni e una platea sempre più internazionale. Tra i progetti più significativi da segnalare il ruolo da protagonista del Consorzio nei Winter World Master Games Lombardia 2024, la gestione dei Punti Informativi di Chiavenna e Campodolcino, con oltre 28mila utenti, la promozione della Via Spluga, con 350 pacchetti venduti e oltre 10mila escursionisti, recentemente certificata “Cammini e Percorsi 2025“ dal Touring Club Italiano, e il potenziamento del cicloturismo, con più di 13mila passaggi sul Passo Spluga, oltre 70mila della ciclabile Valchaivenna e quasi 500 noleggi tramite il servizio “rent a bike“ in collaborazione con l’Unione Sportiva Chiavennese". Tutte attività che hanno portato il Consorzio a chiudere il bilancio 2024 con un utile di esercizio pari a 1.548 euro, simbolo di una gestione attenta, efficace e sostenibile. Uno dei passaggi fondamentali dell’assemblea è stato il rinnovo del Cda per il triennio 2025-2027, un momento storico per il consorzio. Per la prima volta, al fianco dei rappresentanti della Valchiavenna, entrano anche esponenti dei territori confinanti: Guido Dell’Era e Claudia Fumagalli, in rappresentanza dell’organizzazione turistica North Lake Como. Si affiancano ai consiglieri due osservatori esterni con funzione consultiva: Bregaglia Engadin Turismo (Bet), e l’Istituto Alberghiero Crotto Caurga di Chiavenna. Elemento centrale della strategia futura sarà la costituzione della "Valchiavenna Turismo Società Benefit S.r.l.". Fulvio D’Eri