Lotta allo spaccio. Blitz dei carabinieri nella boscaglia di S.Anna e Castione

Le segnalazione dei residenti riguardo all’attività di spaccio in quelle zone si sono rivelate preziose: all’alba di giovedì, i militari della Compagnia Carabinieri e del Gruppo Forestale di hanno effettuato una battuta nei boschi delle frazioni di S.Anna (So) e Vendolo di Castione durante la quale sono stati individuati bivacchi. In una tenda trovato uno zaino con alcuni oggetti di bigiotteria rubati e un cellulare. Un giovane nascosto nel verde è stato portato in Questura per identificarlo.