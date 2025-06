Cammino mariano, si inaugura la Via Orientale

Nuova tappa significativa per il Cammino mariano delle Alpi, l’itinerario di trekking che tocca i principali santuari mariani della provincia di Sondrio con meta finale il Santuario della Madonna di Tirano. È prevista infatti per domenica prossima, 29 giugno, l’inaugurazione ufficiale della Via Orientale, che collega Bormio a Tirano lungo un percorso di circa 70 chilometri e idealmente percorribile su tre tappe, che si aggiunge alla già fruibile Via Occidentale, da Piantedo a Tirano (90 chilometri su 5 tappe).

In programma per l’occasione una giornata di eventi e attività e una camminata giubilare dal Santuario di Grosotto a quello di Tirano. Ospite speciale sarà Lino Zani, alpinista e conduttore Rai di Linea Verde Sentieri, da sempre attento promotore di percorsi di spiritualità in montagna. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti. Informazioni si possono trovare sul sito internet www.camminomarianodellealpi.it.

Come in Spagna lungo il famoso cammino (Camino de Santiago) è possibile richiedere la credenziale che è il “passaporto del pellegrino“, ovvero il documento che attesta la percorrenza tramite i timbri apposti.