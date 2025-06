In val Bondasca riapre Capanna Sciora a otto anni dalla frana sul pizzo Cengalo

Villa di Chiavenna, 22 giugno 2025 – Ultimi ritocchi, dopo mesi di lavori. Tutto è pronto per la riapertura. La data è quella del 1° luglio. A quasi otto anni dalla frana staccatasi del Pizzo Cengalo, oltre tre milioni di metri cubi di roccia che travolsero otto persone di nazionalità svizzera, austriaca e tedesca i cui corpi non sono mai stati ritrovati, la capanna Sciora in Val Bregaglia riaprirà i battenti.

Il momento del crollo

Un nuovo avvio simbolico per l’intera Val Bondasca, a pochi chilometri dal confine di Villa di Chiavenna, che vede anche l’esordio di una coppia di giovani capannari, Cinzia Fanconi e Mauro Cortesi, che è coppia anche nella vita e, naturalmente condivide la passione per la montagna. Bregagliotta lei, poschiavino lui, rispettivamente coordinatrice di studio medico in Engadina e operatore in automazione, hanno deciso con entusiasmo in questa avventura e – come riporta la RSI - le premesse sono più che incoraggianti.

“Da quando abbiamo aperto le prenotazioni, ne abbiamo contate già una sessantina, per lo più da Germania, Belgio e da escursionisti svizzero-tedeschi. Non avremmo immaginato una simile risposta, fa molto piacere - fanno sapere –. Si vede che la voglia di tornare in queste zone è parecchia e possiamo assicurare che sia la capanna che il sentiero per raggiungerla, dopo i lavori effettuati sono in totale sicurezza”.

"Per noi è una prima volta in assoluta e ce la stiamo mettendo tutta, siamo partiti da zero e tra pochi giorni inizierà l’avventura vera e propria”. Migliorie sono stati effettuati anche sulla struttura della Sciora, in particolare lo spazio per dormire è stato ingrandito e reso più comodo. I posti letto sono una trentina in questa capanna a quota 2.119 m. con vista sui giganti di granito in Val Bregaglia, un po’ meno rispetto a prima della frana, ma questo garantirà maggiore comodità.

“Qui venivo già da piccola, posso dire che nel mio cuore la Val Bondasca ha un posto speciale da sempre”, dice Cinzia. L’apertura della capanna coinciderà con quella del nuovo sentiero panoramico.