In Valtellina torna l’orso: avvistamenti e segnalazioni a Caiolo

Caiolo (Sondrio), 8 maggio 2024 – L’orso è tornato a colpire a Caiolo. E anche stavolta Yoghi, forse dopo mesi di sonno, ha scelto uno degli alimenti più deliziosi che la natura gli può offrire: il miele. A segnalare che un plantigrado ha preso di mira un apiario in località Costa, ieri, sono stati il Comune di Caiolo e la pagina Difesa rurale.

Già nelle ore precedenti dalla pagina social avevano invitato a prestare attenzione dato che erano arrivate segnalazioni e avvistamenti dell’orso, poi nelle ore successive la distruzione dell’apiario ha fugato ogni dubbio. Il Comune invita all’attenzione.

Appena si svegliano gli orsi hanno fame e desiderano cibarsi. Non disdegnano di avvicinarsi alle case e rovistare nella spazzatura. Non si tratta del primo anno in cui un orso appare in zona deprendando proprietà private.