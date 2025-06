All’assemblea in Corea del Sud. Chiavenna apripista di Cittaslow

All’assemblea internazionale di Cittaslow, in Corea del Sud, Chiavenna ha guidato le città slow italiane: la delegazione è stata guidata dal sindaco Luca Della Bitta, coordinatore della rete Cittaslow Italia, con il direttore del consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna, Filippo Pighetti. Della Bitta ha delineato l’agenda programmatica della rete Cittaslow Italia per il biennio 2025–26, focalizzandosi su tre priorità: sostenibilità, accessibilità e valorizzazione dei territori. "La nostra è una famiglia viva che cresce" ha detto, ricordando che "l’Italia sarà protagonista nei prossimi due anni con iniziative coordinate a livello nazionale e locale". In tale contesto, è stato ribadito l’impegno per il progetto “Turismo Outdoor per tutti“, sull’accessibilità dei percorsi e dei servizi escursionistici per le persone con disabilità. A completare la partecipazione l’intervento del direttore Filippo Pighetti, che ha presentato lo sviluppo del progetto Spluga Bianco: "molto più di una proposta turistica, è una visione culturale, ecologica e identitaria delle Alpi, in cui l’uomo riscopre il proprio legame con la montagna, più autentico, più slow e più umano".

Fulvio D’Eri