Comunità energetica. Oltre 500 adesioni

La sfida della transizione energetica e Socer, comunità energetica rinnovabile della provincia di Sondrio, che ha già raccolto oltre 500 adesioni, sono state al centro del primo degli incontri pubblici di sensibilizzazione e informazione, promossi dalla Camera di commercio. L’incontro è stato introdotto dal segretario generale Marco Bonat. Il presidente della Provincia Davide Menegola ha posto l’accento "sulla Cer provinciale quale riferimento importante per il territorio, strumento per consolidare il senso di appartenenza attraverso lo scambio di energia". Sono seguiti gli interventi dei tre relatori: Paolo Quaini, senior advisor energy di Ernst & Young e uno dei massimi esperti italiani, Ilaria Bresciani, ingegnere ambientale, e Fabio Checchi, a rappresentare Acinque Innovazione, impresa accreditata che ha sostenuto Socer. Quaini è partito dallo sviluppo di una cultura dell’efficienza energetica e dalle politiche ambientali, "sviluppo sostenibile, equilibri geopolitici e rischi climatici, per arrivare agli assi della transizione energetica, decarbonizzazione, decentralizzazione e digitalizzazione, fino alla democratizzazione dell’energia, ovvero all’equilibrio a livello locale tra produzione e consumo". Per Quaini è in corso una rivoluzione copernicana, " grande opportunità per le imprese e per il territorio".

Una novità importante riguarda le agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici: il contributo del 40% a valere sui fondi del Pnrr, prima riservato ai soggetti residenti nei comuni fino a cinquemila abitanti, è stato esteso fino alla soglia dei 5 mila, comprendendo Sondrio, Morbegno, Tirano, Chiavenna, Livigno e Cosio Valtellino. Il ciclo di incontri prosegue con altri tre appuntamenti: il 27 maggio alle 17.30, a Forcola, all’hotel ristorante La Brace; il 5 giugno alle 17.30, nella sede intercamerale di Dubino, e alle 20.30, nell’aula magna della Scuola primaria di Delebio. F.D’E.