Fare lezione nel verde. Giardini diventano aule. Nuovi spazi per le scuole

Due nuove "aule verdi" prenderanno forma nel giardino della scuola primaria "Aldo Moro" di via Redipuglia a Canegrate, nell’ambito di un progetto di riqualificazione voluto e finanziato dall’Amministrazione comunale. Un investimento da 167.000 euro per trasformare l’area esterna dell’edificio scolastico in uno spazio educativo all’aperto, accessibile, sicuro e sostenibile. L’intervento si inserisce in un piano più ampio che nasce anche dalla necessità di rimediare ai pesanti danni subiti nell’estate 2023, quando una violenta tromba d’aria colpì anche il territorio di Canegrate. Tra gli edifici più danneggiati vi fu proprio la scuola primaria, il cui giardino era ombreggiato per oltre l’80% da alberi di grande fusto, quasi completamente distrutti.

Le due nuove "aule verdi" saranno vere e proprie classi all’aperto, senza barriere architettoniche. I lavori saranno completati entro la fine del 2025. Un altro intervento è previsto nella scuola dell’infanzia "Gianni Rodari" di via Asiago, anch’essa danneggiata dalla tromba d’aria. In questo caso, la giunta ha stanziato ulteriori 22.000 euro per realizzare una nuova area verde destinata alle attività all’aperto dei più piccoli. Ch.S.