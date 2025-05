Test rapidi e gratis per Hiv, epatiti virali e infezioni sessualmente trasmissibili a Milano e Como: quando e dove

Milano, 19 maggio 2025 – Da oggi fino al 26 maggio si celebra la European Testing Week (ETW), per sensibilizzare sull'importanza di eseguire i test per HIV, epatiti virali e altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Lo slogan "Testare, Trattare, Prevenire" sottolinea l'importanza di queste azioni, come ricorda LILA, Lega Italiana per la lotta contro l'Aids, che partecipa a questa rilevante iniziativa globale per la salute pubblica.

La Settimana Europea del Test

Indetta da EUROtest iniziative, la Settimana Europea del Test si svolge due volte l'anno, coinvolgendo oltre cinquanta paesi della regione europea dell'OMS. L'obiettivo è offrire il test in modalità anonima e gratuita, sensibilizzando sull'importanza di una diagnosi precoce. La mobilitazione mira a sollecitare le istituzioni a potenziare l'offerta di test, eliminando barriere come mancanza di anonimato e costi elevati. Centinaia di realtà dei servizi sanitari e associazioni partecipano attivamente.

Importanza della diagnosi precoce

In caso di infezione, il test permette una diagnosi precoce e accesso tempestivo ai trattamenti disponibili. I trattamenti farmaceutici preservano la salute di chi contrae questi virus, distinguendosi per efficacia nel ridurre i rischi per le persone e la collettività. Conoscere il proprio stato sierologico è cruciale per evitare la trasmissione inconsapevole dei virus ai/alle partner sessuali.

Nella settimana dal 19 al 26 maggio i cittadini potranno effettuare test gratuiti per il virus Hiv

Trattamenti e soppressione del virus

Per l'HIV, i trattamenti possono ridurre il virus a livelli non trasmissibili, anche in relazione a rapporti sessuali non protetti. Questo è il principio scientifico U=U, Undetectable equals Untransmittable. Anche l'epatite B è gestibile con terapie adeguate, mentre dall'epatite C si può guarire completamente con i trattamenti attuali. Tuttavia, molte infezioni restano non diagnosticate o diagnosticate troppo tardi, causando danni significativi alla salute pubblica.

Test per il virus Hiv

Partecipazione della LILA

La LILA partecipa alla TWE potenziando i propri servizi di testing, disponendo test rapidi, anonimi e gratuiti, sia salivari che capillari, per HIV, HCV e sifilide in sei città, tra cui Como e Milano. Vengono offerti colloqui anonimi informativi e counselling, rendendo questo momento anche un'importante occasione di prevenzione. In caso di esito reattivo, le persone saranno sostenute nell'accesso ai servizi pubblici per confermare la diagnosi e per l'inizio delle terapie.

A Milano appuntamento alla sede Lila di via Cesano Maderno 4

19/05 dalle 10 alle 15

20/5 dalle 10 alle 20

22/5 dalle 10 alle 20

26/05 dalle 10 alle 15

Test Hiv, Hbv, Hcv e sifilide

Accesso su prenotazione tramite il sito www.lilamilano.it

A Como appuntamento nella sede Lila di via Anzani 54

19/05 dalle 18 alle 20

20/05 dalle 18 alle 20

25/05 dalle 10 alle 13.30

26/05 dalle 18 alle 20.30

Test Hiv; Hvc e silide

Prenotazione a info@lilacomo.com o al 338.5882814

Obiettivi globali e la strada verso il 2030

La ETW supporta gli obiettivi ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile (SDGs), miranti alla sconfitta delle principali infezioni globali come HIV/AIDS, epatiti virali e IST, con un impatto significativo sulla salute pubblica e il budget sanitario globale. L'ultimo rapporto dell'ECDC evidenzia che, sebbene ci siano stati progressi, l'area UE/SEE deve intensificare gli sforzi per raggiungere i target 2030, richiedendo maggiore impegno dai decisori politici.