Salute, a Milano c’è un nuovo Centro della Tiroide per diagnosi, cura e trattamento delle patologie tiroidee

San Donato (Milano), 14 maggio 2025 – Un nuovo Centro della Tiroide nel Milanese. Lunedì 19 maggio, in apertura della Settimana Mondiale della Tiroide, l'IRCCS Policlinico San Donato di Milano (Gruppo San Donato) presenterà ufficialmente il nuovo Centro della Tiroide, durante l'incontro informativo "La Tiroide al Centro", dedicato alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie tiroidee. L'evento, aperto al pubblico, si svolgerà presso l'Aula Magna dell'Ospedale, dalle ore 17. "Le malattie della tiroide sono in costante crescita e spesso asintomatiche nelle fasi iniziali. Patologie come ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroiditi e noduli tiroidei possono influire sul metabolismo, sul sonno, sull'umore e sul benessere generale. Per questo motivo, è importante non trascurare sintomi lievi e sottoporsi a controlli regolari" sottolinea il professor Alessandro Marugo, medico endocrinologo e responsabile del Centro della Tiroide presso l'IRCCS Policlinico San Donato.

Obiettivi e servizi offerti dal nuovo Centro

Perché nasce il nuovo servizio? Il Centro della Tiroide nasce per offrire al paziente una presa in carico globale, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento d'eccellenza per la diagnosi, cura e trattamento delle patologie tiroidee.

"Il nostro obiettivo - spiega il professor Marugo - è creare un percorso diagnostico e terapeutico completo per la salute della tiroide. Endocrinologi, radiologi, radiologi interventisti, anatomo-patologi, medici nucleari e chirurghi collaborano fianco a fianco, affinché il paziente non debba più spostarsi tra più reparti o addirittura peregrinare tra ospedali diversi, ma possa accedere, in unico centro multidisciplinare, a diagnosi più rapide e accurate e a strategie terapeutiche personalizzate".

Diagnostica e tecnologie avanzate

Presso il Centro della Tiroide è possibile eseguire visite endocrinologiche e tutti i necessari accertamenti diagnostici, dall'ecografia tiroidea, per una prima valutazione clinica, all'agoaspirato tiroideo, se necessario, per analizzare la natura dei noduli sospetti in modo minimamente invasivo. Se necessario, il paziente potrà essere poi indirizzato alla chirurgia tradizionale o parziale o alla chirurgia mininvasiva, per trattare malattie funzionali o tumorali o, se il quadro clinico lo consente, anche ad opzioni mininvasive non chirurgiche, come l'alcolizzazione tiroidea, per trattare alcuni tipi di noduli benigni.

Il Centro offre le tecnologie più all'avanguardia, come ThinPrep, una tecnica avanzata che viene impiegata nell'esame citologico tiroideo, disponibile in pochi centri d'eccellenza, che consente di esaminare le cellule prelevate con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali, migliorando la precisione della diagnosi e riducendo il rischio di falsi negativi. Inoltre, questa tecnica è meno invasiva, offrendo un'esperienza più confortevole per il paziente.