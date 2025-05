La ricerca è la chiave per curare e prevenire

Convivere con una malattia reumatologica è oggi possibile, raggiungendo una buona qualità di vita, senza sviluppare gravi disabilità. Le malattie reumatologiche sono oltre 150 – tra cui artrite reumatoide, spondiloartrite, artrite psoriasica, osteoporosi, artrosi, lupus, connettiviti, sclerodermia, fibromialgia – e colpiscono oltre 5 milioni di italiani di ogni età, causando dolore e difficoltà nei movimenti. “Negli ultimi anni la ricerca scientifica in reumatologia ha fatto enormi progressi nell’identificazione delle cause delle principali malattie e di nuove terapie, passando dal trattamento dei sintomi a cure sempre più efficaci. Ma restano ancora molti fenomeni da spiegare” spiega il prof. Carlomaurizio Montecucco, Presidente della Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia (FIRA) e ordinario di Reumatologia dell’Università di Pavia presso il Policlinico San Matteo. Fira è un ente senza scopo di lucro che sostiene la ricerca scientifica sperimentale indipendente per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche, finanzia borse di ricerca, promuove master universitari e gestisce progetti di ricerca presso il Centro Ricerche FIRA a Pisa, dotato di strumenti all’avanguardia che consentono di svolgere ricerche complesse in tempi più rapidi. Per 12 anni la Fondazione si è pregiata del supporto della grande étoile Carla Fracci, quale testimonial attenta e generosa. Dal 2023 ne hanno raccolto idealmente il testimone Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala. “Siamo davvero onorati di dare supporto a una Fondazione autorevole che svolge un compito vitale per tutti noi. Siamo felici di poter aiutare ad attirare l’attenzione sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica e gli scienziati che tutti i giorni lavorano per migliorare la qualità della vita di tutti noi” commentano i testimonial FIRA. “La ricerca scientifica in reumatologia necessita di competenze e strumentazioni estremamente sofisticate, che richiedono importanti investimenti ma possono portare grandi benefici. In futuro potremo arrivare anche alla prevenzione di alcune malattie reumatologiche. Solo dieci anni fa questo era impensabile, ora invece diventa probabile. Occorre quindi aumentare il sostegno alla ricerca scientifica in Italia così da mantenerla competitiva a livello internazionale” conclude il prof. Montecucco. È possibile investire nella speranza e sostenere FIRA con un lascito testamentario, donazioni e la destinazione del 5x1000, Enti Terzo Settore, codice fiscale 97424570154; maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionefira.it.