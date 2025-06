Consulti specialistici gratuiti nel Poliambulatorio di Fondazione Atm: quando sono e come partecipare

Milano, 17 giugno 2025 – Un dolorino che non se ne va? Un segnale in arrivo dal vostro corpo che non vi convince? Giovedì 19 giugno avrete l’occasione di togliervi molti dei piccoli-grandi dubbi che vi assillano sulle vostre condizioni fisiche.

L’iniziativa, dal titolo “Incontro con la tua salute”, è stata organizzata in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Poliambulatorio Fondazione Atm di Milano, in via Carlo Farini 9 (al primo piano). Chi aderirà avrà la possibilità di chiedere mini-consulti specialistici gratuiti.

I medici

"Prendersi cura della propria salute - affermano i dirigenti del Poliambulatorio (www.poliambulatoriofondazioneatm.it) - è un gesto quotidiano che parte dall'informazione e dalla prevenzione. Giovedì dalle 15 alle 19 sarà possibile partecipare a mini-consulti gratuiti con medici specialisti in audiologia, urologia, odontoiatria, fisioterapia e psicoterapia Emdr, informarsi, fare domande e prendersi un momento per sé, con il supporto di esperti qualificati".

L'ingresso è libero, con prenotazione consigliata (per telefono allo 02.37927109 oppure via email a accettazione@poliambulatoriofondazioneatm.it).

Saranno a disposizione dei cittadini la dottoressa Monica Sommariva, chirurgo urologo, specialista nella riabilitazione del pavimento pelvico; il dottor Michele Murelli, fisioterapista, responsabile della palestra di pediatria presso l'Istituto dei Tumori di Milano; il dottor Fabio Ravisha, igienista dentale; la dottoressa Anna Giani, audiologa presso la Società Audiomedica, collaboratrice con il Poliambulatorio per gli apparecchi acustici; la dottoressa Ludmilla Soresi, psicoterapeuta.

L’istituzione

La storia del Poliambulatorio di Fondazione Atm ha una lunga tradizione a partire dal 1920, quando vennero fondati la Cassa di Soccorso e Malattia e la Cassa Speciale di Previdenza dedicati ai tranvieri milanesi.

Dal 1998 il Poliambulatorio (che oggi conta circa 30 specialità mediche) è un esempio di Welfare Comunitario e contribuisce a generare una concreta solidarietà fra dipendenti, pensionati e cittadini con particolare riferimento alla salute.