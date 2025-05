L’altra Formula Uno: in marcia con la Lilt. All’Autodromo il Gp della solidarietà

Monza, 23 maggio 2025 – Corsa, camminata, condivisione. E soprattutto, prevenzione. Torna con la sua 45esima edizione una delle manifestazioni solidali più amate in Brianza: la Marcia Formula Uno di Lilt Milano Monza Brianza, che domenica 8 giugno accenderà l’Autodromo di Monza. Una corsa non competitiva, aperta a tutti – grandi, piccoli e perfino amici a quattro zampe – per trasformare la pista del Tempio della velocità in una festa di sport e solidarietà. Presentata ieri in Casa Lilt Monza, in via San Gottardo, la Marcia Formula Uno 2025 rinnova la sua missione: raccogliere fondi per sostenere i servizi offerti da Casa Lilt Monza.

A fare da madrina all’evento la giornalista Stefania Andriola - poi omaggiata con una targa speciale Lilt -, che ha voluto testimoniare in prima persona l’importanza della prevenzione: “È stato uno strumento che ha permesso a mia madre di salvarsi. Questo evento è un’occasione per ricordare quanto siano fondamentali i servizi offerti in spazi come questo”. Partecipare alla Marcia significa dare un contributo concreto a questa realtà. L’iscrizione – online o in presenza nei punti Lilt – prevede una donazione a partire da 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini fino ai 7 anni. In cambio, t-shirt ufficiale e pacco gara con gadget degli sponsor (fino a esaurimento scorte). I percorsi disponibili saranno tre: uno da 2,5 chilometri per famiglie, uno da 5,8 chilometri per camminatori e uno da 10 chilometri per sportivi. La partenza è alle 9, ma già dalle 8 sarà possibile ritirare il kit in zona tribune all’Autodromo. I punti di iscrizione e ritiro kit saranno domani e domenica al Parco di Monza (Porta Vedano e Porta Monza) e in via Italia di fronte alla Rinascente di Monza. Il 7 giugno in Porta Vedano al Parco di Monza e il giorno della gara, l’8 giugno, alla zona tribune dell’Autodromo, all’incrocio tra viale Mirabello e via Vedano.

All’evento, tra speaker e musica, ci saranno le voci energiche di Discoradio, che trasformeranno la giornata in una vera festa. Un appuntamento che da 45 anni coniuga la passione per lo sport con l’impegno civile, “trasformando ogni passo fatto sulla pista dell’Autodromo in un gesto concreto contro il cancro”. Ma dietro l’entusiasmo, c’è un lungo cammino fatto di impegno e storia. “Nel 1980 – racconta emozionata Dianella Schiro, memoria storica dell’evento e coordinatrice dei volontari – dopo la scomparsa di tre amici carissimi, abbiamo voluto fare qualcosa di significativo. Il primo anno c’erano mille partecipanti e raccogliemmo tre milioni di lire. Da allora, non ci siamo più fermati”. Oggi i numeri sono ben altri: oltre 400.000 partecipanti e 1,8 milioni di euro raccolti in 44 edizioni. Un evento che ha coinvolto generazioni e che ogni anno si rinnova anche grazie a una squadra di volontari instancabili – ben 150 quelli attivi quest’anno – e a sponsor storici, come Elesa, che da trent’anni sostiene la marcia (e il centro) come main sponsor. “Cinque sono gli ingredienti del nostro successo: motivazione, sport, divertimento, volontariato e donatori - riassume Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt Milano Monza Brianza -. I fondi raccolti permetteranno anche di offrire visite gratuite alle persone più fragili economicamente e socialmente, com’è da sempre nello spirito di questo centro”. Oggi Casa Lilt Monza, inaugurata nel 2022, è il principale centro di prevenzione oncologica della Brianza. Una struttura grande e all’avanguardia, che nei suoi 686 metri quadri nel cuore della città offre prevenzione, visite specialistiche, riabilitazione fisica, psico-oncologia, supporto ai caregiver e accompagnamento nel percorso di rinascita dei pazienti oncologici.

Non è mancato, anche quest’anno, il sostegno e il supporto delle istituzioni. “Come amministrazione comunale – spiega l’assessora allo Sport di Monza, Viviana Guidetti – crediamo profondamente in questa iniziativa. Lo sport è uno strumento potentissimo per la salute e sensibilizzare i giovani alla prevenzione è una delle nostre priorità. Felici di aver assegnato a Lilt una delle nostre 5 giornate di utilizzo dell’Autodromo”.