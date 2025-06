Ballottaggio a Cernusco e Saronno: domenica 8 e lunedì 9 giugno si sceglie il nuovo sindaco

Milano – Sono soltanto due i Comuni che vanno al ballottaggio in Lombardia per scegliere il nuovo sindaco: Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, e Saronno, in provincia di Varese. In totale sono più di 73mila i cittadini chiamati ancora alle urne. Si vota domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. In tutta la Lombardia si vota per i referendum su lavoro e cittadinanza. I quesiti riguardano Jobs Act, indennità di licenziamento, contratti precari, subappalti e i tempi per ottenere la cittadinanza.

Cernusco: sfida tra Paola Colombo e Claudio Mereghetti

A Cernusco sul Naviglio (Milano), storica roccaforte 'rossa', si tornava al voto dopo la morte del sindaco Ermanno Zanchetti, esponente del Pd, mentre era in carica. Al primo turno il centrosinistra, guidato da Paola Colombo, ha avuto il 37,25% dei voti, con una coalizione composta dal Pd, che è andato oltre il 26%, da Avs (sopra al 6%) e da una lista civica. Assente il M5s, che sosteneva Valentina Tedesco. Praticamente appaiato, con una differenza di poco meno di 200 voti, il candidato del centrodestra Claudio Mereghetti, che ha preso il 36,14% delle preferenze. Al ballottaggio potrebbero essere decisivi i voti della storica civica di sinistra 'Vivere Cernusco' di Danilo Redaelli, che al primo turno è andata oltre il 22%. La lista ha tentato di arrivare a un apparentamento con il Pd, che è stato rifiutato. Situazione nella quale si è provato a inserire Mereghetti, incontrando gli esponenti della lista e lanciando loro un appello.

Paola Colombo e Claudio Mereghetti si sfideranno al ballottaggio dell'8 e 9 giugno

Ballottaggio a Saronno: duello tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani

A Saronno (Varese), invece, il centrodestra è in vantaggio al primo turno, con Rienzo Azzi che ha preso più del 43% dei voti trainato dal suo partito, Forza Italia. Staccato il centrosinistra di Ilaria Pagani, fermo al 27,56%. Anche qui potrebbero risultare decisivi i voti delle due liste civiche di Novella Ciceroni (14,83%) e dell'ex sindaco Augusto Airoldi (14,32%), con quest'ultimo che ha escluso apparentamenti con il centrosinistra. Per la partita di Saronno sono arrivati anche importanti endorsement, come quello della nuova sindaca di Genova Silvia Salis e del leader di Azione Carlo Calenda per Pagani. A sostegno di Azzi, invece, si sono spesi, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Pagani e Azzi per il ballottaggio di Saronno

Elezioni comunali: i sindaci eletti al primo turno

In questa tornata di elezioni amministrative 2025 c’è stato un comune denominatore: nessuna delle 18 Amministrazioni è andata al voto a scadenza naturale (si è votato a seguito di crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise). Alle consultazioni di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio sono stati 187.686 gli elettori chiamati alle urne. Bassa l’affluenza per le votazioni per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio: il dato definitivo si è attestato al 52,17%, in calo rispetto alla precedente tornata, quando aveva votato il 56,15% degli aventi diritto. Sono stati eletti 16 sindaci (su 18 comuni al voto) tra cui sei donne. Nelle quattro città in cui era possibile il ballottaggio (Desio, Rozzano, Cernusco e Saronno) la partita si è chiusa al primo turno per Desio (dove è stato eletto Carlo Moscatelli, candidato del centrosinistra) e Rozzano. Nella città in provincia di Milano è stato eletto primo cittadino il 36enne Mattia Ferretti, che ha raccolto l’eredità del padre Gianni Ferretti, prematuramente scomparso. Il nuovo primo cittadino più giovane è il 29enne Mirko Donadini Pina di Asso, nel Comasco.