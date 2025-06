Rienzo Azzi: cinque anni di stabilità e concretezza

"Cinque anni di stabilità, concretezza e partecipazione per far ripartire Saronno": è questo l’impegno che Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, rilancia ai cittadini in vista del ballottaggio. "Spero – scrive – di aver trasmesso la mia idea di città: una visione concreta, fondata su buon senso e spirito liberale, che responsabilizzi e coinvolga tutti".

Tra i temi prioritari il traffico, "da affrontare con nuovi parcheggi e una viabilità più fluida", il commercio "da rilanciare con il supporto di Ascom", la cultura e il sociale "grazie alla collaborazione con associazioni e una fondazione di partecipazione". Sottolinea infine il nodo sicurezza: "Offriremo ai carabinieri la ex Bernardino Luini per una nuova stazione, e lavoreremo per restituire la città ai cittadini con arredi urbani curati, eventi e occasioni di incontro".