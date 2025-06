Ilaria Pagani: andate a votare. Con noi una città inclusiva

"È importante che chi è andato a votare torni alle urne, ma è fondamentale che lo facciano soprattutto i giovani": parte da qui l’appello al voto lanciato da Ilaria Pagani, candidata sindaca sostenuta da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, in vista del ballottaggio. "Abbiamo fatto un percorso partecipato – spiega – costruendo un campo largo che unisce forze diverse, dalla sinistra al centro. Crediamo nella collaborazione tra persone con idee differenti, perché è da questo dialogo che può nascere il bene comune". Al centro della visione della candidata c’è l’idea di una Saronno inclusiva, dove i diritti siano garantiti a tutti e la persona venga prima di tutto. "Il nostro mantra per i prossimi cinque anni sarà questo: mettere al primo posto la realtà sociale e il benessere dei cittadini", conclude.