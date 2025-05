Asso, sgambetto riuscito: vince l’ex assessore

Hanno vinto i sindaci, ma soprattutto il partito dell’astensione che ha condizionato i risultati del mini-test elettorale in provincia di Como dove al voto c’erano solo tre Comuni tutti sotto i 15mila abitanti. Ad Asso a fronte di 3.500 abitanti e 2.951 elettori ha votato solo il 51,87% degli aventi diritto, con un calo considerevole rispetto alle scorse consultazioni dove si erano presentati ai seggi il 66,47%. A pesare in questo caso potrebbe essere stato anche la bagarre che lo scorso inverno portò alle dimissioni del sindaco Tiziano Aceti, costretto a farsi da parte per le dimissioni di buona parte dei consiglieri di maggioranza, portando il paese al voto dopo un breve periodo di amministrazione da parte del commissario prefettizio. Nonostante il tentativo dell’ex sindaco di tornare al suo posto i cittadini gli hanno preferito Mirko Donadini, che correva con la lista "Siamo Asso" e che, ironia della sorte, era stato proprio uno degli assessori che l’avevano sfiduciato facendosi da parte. Donadini ha conquistato 770 voti pari al 53,32% delle preferenze mentre il sindaco uscente Tiziano Aceti che correva per la lista "Rinnoviamo Asso La Vallategna" si è fermato a 674 voti pari al 46,68% delle preferenze.

"Grazie a chi ci ha sostenuto, incoraggiato, aiutato – il commento del neo-sindaco – e tutta la squadra che ha lavorato con determinazione, mettendo il cuore in ogni singolo passo". Si è votato anche a Binago dove solo il 49,02% dei 4.800 residenti si è recato alle urne, con il 63,21% delle precedenti elezioni. Il nuovo sindaco è Davide Amonini, con la lista "Uniti per Binago" e 988 voti. Amonini ha sfidato Maricla Vitulo, ex vicesindaco, che correva con la lista "Esperienza e Rinnovamento", e ha ottenuto 729 voti, e staccata, con 366 voti, Maria Luisa Brai, con la lista "Fratelli d’Italia-Binago in Movimento". Era in gara contro l’astensionismo Mario Antonio Galli, unico candidato a Cirimido che è riuscito a essere eletto per un soffio visto che solo il 45,09% degli aventi diritto si è recato alle urne, contro il 54,71% delle precedenti elezioni. Hanno votato per il nuovo sindaco 692 persone, un numero superiore alla quota del 40% più uno necessaria per essere eletti. Roberto Canali