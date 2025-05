Omicidio a Vigevano, 40enne ucciso in casa: corpo trafitto da numerose coltellate

Vigevano (Pavia), 6 maggio 2025 – Una lite come forse ce ne sono state tante, culminata in tragedia. Un italiano di 40 anni è stato ucciso nelle scorse ore nella sua abitazione della zona esterna di corso Novara alla periferia di Vigevano. A sferrargli numerose coltellate sarebbe stato un venticinquenne straniero che ora si trova nella caserma dei carabinieri di via Castellana. Al momento non è chiara qualche sia stata la causa dell’accesa discussione culminata nell’omicidio né se i due uomini coinvolti fossero lucidi o magari sotto l’effetto di alcol o sostanze.

Il presunto aggressore, di 25 anni, è già stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma. Nell'abitazione è in corso il sopralluogo del pm dei Pavia e degli investigatori. Non sono al momento note le cause dell’aggressione e l’esatta dinamica dell’omicidio, su cui sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

