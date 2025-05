Bergamo, ragazzo di 26 anni ucciso con una coltellata alla schiena dopo la lite in strada

Bergamo, 4 maggio 2025 – Morire per una coltellata, sferrata da un contendente dopo una lite, forse scatenatasi per motivi calcistici. È accaduto nella notte fra sabato 3 e domenica 4 maggio a Bergamo, nella zona del Gewiss Stadium. La vittima è un ragazzo di 26 anni.

L’omicidio

La ricostruzione è ancora parziale, affidata alle forze dell’ordine intervenute sul posto, probabilmente chiamate da alcuni testimoni oculari dell’accaduto, che avevano sentito il trambusto. Il delitto è avvenuto in via Ghirardelli, poco lontano dall’impianto dove l’Atalanta gioca le sue partite casalinghe, fra i rioni di Conca Fiorita e Borgo Santa Caterina.

L’allarme è scattato poco dopo l’1. Sul posto sono giunti, insieme alle forze dell’ordine, i mezzi del 118, allertati per il ferimento di una persona. Al loro arrivo, però, per il ferito, un ventiseienne le cui generalità non sono state ancora rese note, non c’era già più nulla da fare. Il giovane era già morto: troppo gravi le ferite riportate, frutto – a quanto sembra – di più coltellate.

Una furia omicida scattata, pare, in seguito a un litigio, di cui ancora non sono note lo motivazioni. Toccherà alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi e si sono messe alla ricerca dell’autore dell’aggressione, ancora da identificare, comporre i pezzi del puzzle di quello che, per ora, si configura come un assassinio per motivi futili.

L’ipotesi

Secondo una prima ricostruzione pare che il ragazzo ferito fosse intervenuto a difesa del fratello, coinvolto in una zuffa che ha visto la partecipazione di una decina di persone. Ma c’è anche l’ipotesi opposta, ovvero che sia stato chi ha impugnato il coltello – sarebbe un 18enne – a esporsi in difesa del fratello. Sarebbe stato colpito alla schiena, stramazzando a terra in una pozza di sangue. Pare che all’origine dell’accaduto ci sia una discussione per rivalità calcistiche. L’accoltellatore sarebbe tornato a casa poco dopo la rissa, quando i partecipanti erano ancora sul posto a “sbollire”, proprio per recuperare la lama con cui ha sferrato i fendenti mortali.

Tutti dettagli che dovranno essere confermati, così come bisognerà identificare con precisione tutte le persone che hanno partecipato alla rissa, dileguatisi all’arrivo delle forze dell’ordine.