Maik Lovacovic morto a 37 anni nel frontale tra il suo suv e un camper

Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), 5 settembre 2025 - Incidente mortale sulla strada tra Sannazzaro e Ferrera all’altezza di Boverio, poco prima della rotatoria della Raffineria Eni, in Lomellina. Erano circa le 13 di oggi, venerdì 5 settembre, quando un camper che percorreva la strada provinciale 93 bis in direzione Ferrera Erbognone, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri si è scontrato frontalmente con un Suv che proveniva in senso opposto.

Un uomo di 37 anni, Maik Lovacovic, residente a Roncaro (in provincia di Pavia) è morto sul colpo, mentre è rimasta ferita gravemente la donna 35enne residente a Milano che viaggiava con lui sull’auto. La giovane è stata estratta dalle lamiere e portata in elisoccorso al Niguarda. Ferito anche l’autista del camper coinvolto nello schianto, un uomo di 56 anni, che è stato portato in ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi.