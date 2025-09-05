Scontro frontale a Sannazzaro tra auto e camper, la vettura si ribalta e finisce contro cancello: un morto e due feriti

Sannazzaro De’ Burgondi (Pavia), 5 settembre 2025 – Oggi, venerdì 5 settembre, erano da poco passate le 12.50 quando sulla Ss 756 nel territorio comunale di Sannazzaro De' Burgondi, in provincia di Pavia, si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e un camper. L’incidente è avvenuto nel comune della Lomellina, non lontano dalla Raffineria dell'Eni. A seguito dell’impatto l'auto si è ribaltata su se stessa finendo contro un cancello.

I soccorsi

L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Il conducente della vettura è morto sul posto a causa delle gravissime ferite riportate. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La passeggera che si trovava con lui, una donna di 35 anni, è stata trasportata con traumi multipli in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano con elisoccorso. L’uomo alla guida del camper, un 56enne, è stato trasportato con traumi multipli all'ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo.

Accertamenti sulla dinamica

Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche una automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), i vigili del fuoco e i carabinieri. Alle forze dell’ordine spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto