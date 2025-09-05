Il cerchio che non si chiude

Pavia
5 set 2025
Scontro frontale a Sannazzaro tra auto e camper, la vettura si ribalta e finisce contro cancello: un morto e due feriti
5 set 2025
REDAZIONE PAVIA
Incidente lungo la Ss 756 poco prima delle 13. Morto il conducente della vettura, grave la passeggera 35enne. In ospedale in codice giallo anche l’uomo alla guida dell’altro mezzo

Incidente a Sannazzaro de' Burgondi

Sannazzaro De’ Burgondi (Pavia), 5 settembre 2025  – Oggi, venerdì 5 settembre, erano da poco passate le 12.50 quando sulla Ss 756 nel territorio comunale di Sannazzaro De' Burgondi, in provincia di Pavia, si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e un camper. L’incidente è avvenuto nel comune della Lomellina, non lontano dalla Raffineria dell'Eni.  A seguito dell’impatto l'auto si è ribaltata su se stessa finendo contro un cancello.

I soccorsi

L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Il conducente della vettura è morto sul posto  a causa delle gravissime ferite riportate. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La passeggera che si trovava con lui, una donna di 35 anni, è stata trasportata con traumi multipli in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano con elisoccorso. L’uomo alla guida del camper, un 56enne, è stato trasportato con traumi multipli all'ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo.

Accertamenti sulla dinamica

Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche una automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), i vigili del fuoco e i carabinieri. Alle forze dell’ordine spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto

