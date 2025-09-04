Malore fatale dopo il Sì. Operaio s’accascia a terra prima del pranzo nuziale

BORNASCO (Pavia) "Non ci sono parole per quello che è successo. Ricorderò sempre le nostre belle chiacchierate, le risate e i bei momenti che abbiamo trascorso". Un caro amico ricorda così Antimo Squillace, stroncato a 49 anni da un malore appena dopo essersi sposato con Federica Vespo, 31enne. La coppia abitava a Bornasco, dove lunedì mattina in Municipio, con rito civile, il consigliere Amilcare Nardi aveva celebrato il matrimonio, alla presenza dei famigliari più stretti. Nel pomeriggio avevano organizzato una festosa cerimonia per stare insieme a tutti i parenti e agli amici, con rinfresco e poi cena all’agriturismo “La Roveda“ a Montebello della Battaglia. Ma mentre gli sposi si stavano cambiando gli abiti, in stanze separate, il 49enne si è accasciato per un malore. Sono subito stati chiamati i soccorsi e dalla centrale operativa di Areu sono state inviate sul posto sia l’auto medica, con il rianimatore a bordo, che l’ambulanza, che lo ha poi trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. "Ma non c’è stato niente da fare" riferisce la vedova straziata dal dolore. "Una coppia molto affiatata – li ricorda Roberta Bonetti, sindaco di Bornasco – distrutta in quello che doveva essere il giorno più bello". Un giorno di gioia concluso in una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. La causa della morte è stata individuata con certezza e non è stata disposta l’autopsia, con la salma restituita alla famiglia per le esequie. Il rito funebre sarà celebrato alle 10 di domani nella chiesa alla frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia, dove Antimo Squillace, che lavorava come responsabile della manutenzione in una ditta milanese, aveva vissuto a lungo prima di trasferirsi a Bornasco.

Stefano Zanette