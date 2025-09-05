Violenze

CronacaFedegari torna in politica dopo l’addio amaro a FdI: "Credo nel sovranismo"
5 set 2025
MANUELA MARZIANI
Cronaca
Fedegari torna in politica dopo l’addio amaro a FdI: "Credo nel sovranismo"

Uscita polemicamente da Fratelli d’Italia, Elisabetta Fedegari, ex candidata alle elezioni regionali in Lombardia, si affaccia di nuovo alla scena politica. Lo fa con Marco Rizzo e Democrazia Sovrana Popolare. "Marco Rizzo e Francesco Toscano che è il presidente di Dsp mi hanno dato l’opportunità di tornare a credere nel sovranismo popolare – dice l’avvocata di 44 anni –, che è il punto fondamentale della nostra Costituzione. Vogliamo puntare su una rinascita per gli italiani e l’economia". Ora Fedegari si rimetterà al lavoro sul territorio: "Gli ideali di Democrazia Sovrana e Popolare hanno sempre fatto parte della mia storia personale e politica – ha spiegato la coordinatrice regionale –. Il nostro partito vuol far dialogare il mondo dei lavoratori con quello delle partite Iva e della piccola e media impresa". L’obiettivo che Dsp si è data è "unire le classi lavoratrici e il ceto medio, il 90% del nostro Paese, contro gli interessi della grande finanza che oggi è più forte degli Stati nazionali. Oltre la destra e la sinistra. Fuori dall UE". "Abbiamo nuove proposte su temi cruciali come l’immigrazione – ha aggiunto Rizzo –. Se in Italia arriveranno milioni di immigrati, per noi sarà finita. Lavoriamo per restituire l’Africa agli africani: basta con le politiche di neocolonialismo". M.M.

