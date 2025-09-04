Violento schianto a Pavia, scooter finisce contro lo spartitraffico: 59enne in gravissime condizioni

Pavia – È stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, ricoverato in Rianimazione, ancora in pericolo di vita. Un uomo di 59 anni, residente in città, ha riportato conseguenze gravissime schiantandosi, in sella a uno scooter, contro lo spartitraffico. L'incidente è successo quando era passata da circa mezz'ora la mezzanotte mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, nel quartiere periferico di Città Giardino, in piazza Castiglioni, lo slargo all'imbocco di via Acerbi da viale Folperti.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale del Comune di Pavia, che ha avviato gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica e l'individuazione di eventuali responsabilità. Si sarebbe comunque trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti, solo lo scooter Scarabeo guidato dal 59enne.

Non è chiaro per quale motivo, ma sta di fatto che l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro uno spartitraffico: sbalzato dalla sella, gli urti hanno provocato traumi molto gravi. La richiesta di soccorso è partita da passanti in transito e residenti che hanno sentito il botto dello schianto. A quell'ora della notte non c'era traffico, la visibilità, in zona urbana illuminata, non presentava alcuna anomalia, anche in condizioni meteo ottimali.

Per la riferita gravità della situazione, dalla centrale operativa di Areu, l'Agenzia regionale emergenza e urgenza, hanno inviato sul posto in codice rosso sia l'ambulanza che l'auto medica con il rianimatore a bordo. Il 59enne sarebbe stato trovato già privo di sensi, rianimato sul posto per quasi un'ora e poi trasportato con la massima urgenza in ospedale, in condizioni disperate. Dovrà essere accertato se può aver avuto un malore alla guida o se ha perso il controllo dello scooter per altri motivi.