La nuova bretella a servizio dell’ex Necchi: "Scelta urbanistica totalmente sbagliata"

Solleva critiche la nuova radiale che dovrebbe permettere un accesso più agevole all’ex Necchi oggetto di riqualificazione, alle aree adiacenti e alla nuova stazione della S13. "Troppo vicina alle case" dicono alcuni. "L’ennesimo progetto sbagliato per far fronte a scelte urbanistiche sbagliate" aggiungono altri. Il dibattito dovrebbe spostarsi nel palazzo comunale, soprattutto in vista del piano di governo del territorio che, dopo lo stop con la precedente amministrazione, sta ora ripartendo. "Sulla bretella – ha detto Nicola Niutta, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale - ho chiesto la convocazione di una commissione apposita e tutta la documentazione presentata in Regione. L’opera è utile solamente alla Necchi e, a mio avviso, per nulla alla città che ne verrebbe deturpata. In occasione del bilancio, fu sottoscritto l’impegno a relazionarci tempestivamente su idroscalo, piscina e radiale. Non è stato fatto".

La bretella non piace anche all’ex sindaco Massimo Depaoli, non presente in consiglio, dove la sua lista Cittadini per Pavia è rappresentata da Roberto Rizzardi: "Credo che la radiale di via Olevano sia una scelta completamente sbagliata e si possa rinunciare al finanziamento regionale ottenuto dall’amministrazione Fracassi. È invece una grande opportunità il recupero dell’ex Necchi, che deve avvenire non a ogni costo, incluso quello di un centro commerciale". Secondo Marco Anselmetti di Progetto popolare, la realizzazione di una bretella sarebbe legata a un nuovo ponte sul Naviglio: "Le ricadute urbanistiche non appaiono marginali. L’area interessata è di pregio. Speriamo che i cittadini abbiano voce in capitolo". M.M.