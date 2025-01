Ex Necchi, avanti tutta. Cantieri entro fine anno: “L’inchiesta non ci ferma”

Pavia – “Il recupero dell’area ex Necchi, uno dei progetti di rigenerazione urbana più ambiziosi per la città di Pavia, prosegue con la stessa forza e determinazione che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio”. Le rassicurazioni arrivano della società PV 01 RE, proprietaria dell’area, a smentire le voci su un possibile stop all’opera in seguito alla recente inchiesta Romeo, partita da Trento, che ha portato agli arresti domiciliari anche Heinz Peter Hager, commercialista di Bolzano, e l’imprenditore Paolo Signoretti, presidente e amministratore delegato di Supernova, la società che sta seguendo gli interventi nell’area di 112mila metri quadrati. “I lavori già eseguiti, come le demolizioni e le bonifiche, rappresentano un importante passo avanti e dimostrano la concretezza dell’impegno della società nel portare a termine questa trasformazione”, si legge nella nota ufficiale. Recentemente, il consiglio di amministrazione ha visto un avvicendamento al vertice con la nomina di Riccardo Ricci nel ruolo di amministratore delegato.

“Grazie alla nuova governance - ha detto Ricci, esperto in M&A e business development - stiamo garantendo trasparenza e continuità operativa, sostenuti da soci di grande esperienza e solidità finanziaria. Nonostante il marginale coinvolgimento della società nell’inchiesta Romeo, ribadiamo la nostra totale estraneità ai fatti relativi all’indagine in corso. Siamo fiduciosi che l’iter giudiziario dimostrerà la correttezza dell’operato della società e dei precedenti amministratori. Continuiamo a lavorare con trasparenza e determinazione per rispettare le tempistiche previste per l’avvio dei lavori, fissato entro la fine dell’anno”.

Il progetto prevede la creazione di spazi multifunzionali, con un forte focus sulla sostenibilità e sull’efficienza energetica, includendo residenze, uffici, aree verdi e servizi per la comunità. La società e i suoi soci confermano il proprio impegno verso una rigenerazione urbana che porti valore aggiunto alla città e miglior qualità della vita per i suoi abitanti. “L’ex Necchi è molto più di un’area da recuperare - ha aggiunto il senior development manager Lorenzo Arcadia -. È un’opportunità per Pavia di valorizzare il proprio patrimonio industriale, trasformandolo in un quartiere moderno e sostenibile. Grazie al lavoro già svolto e all’impegno di un team di professionisti, siamo pronti a entrare nella fase successiva del progetto, che punta a un’armonia tra memoria storica e innovazione”.