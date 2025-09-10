Colpo a segno in pelletteria. I ladri irrompono di notte. Bottino da quindicimila euro

CASORATE PRIMO (Pavia)"Una brutta esperienza davvero, è la prima volta che succede in dieci anni che ho il negozio". Caterina Donato, titolare della pelletteria MaMì, in via Garibaldi a Casorate Primo, ha scoperto il furto solo lunedì mattina. "È successo fra le 3.30 e le 3.45, è scattato l’allarme e le telecamere hanno ripreso tutto – racconta la donna –, ma io avevo spento il telefono e quando l’ho acceso al mattino mi sono trovata tutte le chiamate della centrale operativa del sistema d’allarme, che però avevano chiamato subito loro i carabinieri. Ma i ladri sono stati velocissimi: in pochi minuti hanno svuotato tutto il reparto dell’abbigliamento, che da solo vale circa 10mila euro, e in più hanno preso anche gli scatoloni con le borse appena arrivate, che dovevo ancora aprire, per altri 5mila euro di valore".

Un bottino dunque sui 15mila euro, per un colpo che pare mirato, messo a segno da chi sapeva cosa voleva portare via dal negozio. Non i soliti ladri che rubano i pochi contanti del fondo cassa. "Io di soldi in negozio non ne tengo – ammette la titolare – anche perché ormai nessuno paga più in contanti, tutti con carta o bancomat". Oltre all’ingente valore del bottino, la titolare del negozio ieri stava ancora facendo la conta dei danni. "Sono riusciti a rompere il vetro antisfondamento della porta – riferisce – e ho dovuto chiamare subito il vetraio e il fabbro per farla riparare con urgenza, m’è costato il triplo ma non potevo lasciare la porta così: un danno da quasi 3mila euro". I carabinieri della Stazione di Casorate Primo, della Compagnia di Pavia, intervenuti per il sopralluogo, stanno recuperando i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza. "È tutto gestito dalla stessa ditta dell’allarme – conferma la titolare – abbiamo già provveduto a dare le autorizzazioni per dare i filmati ai carabinieri. Abbiamo l’antifurto e le telecamere sia all’interno che all’esterno del negozio".

I carabinieri di Vigevano, invece, nella serata di lunedì, sono intervenuti in via Valletta Fogliano, chiamati dai proprietari di un’abitazione, che al rientro hanno trovato la porta d’ingresso forzata e tutte le stanze a soqquadro. In loro assenza, tra le 14 e le 20 circa, i ladri sono entrati nella casa indipendente e hanno rubato alcuni gioielli d’oro, per un valore da quantificare.