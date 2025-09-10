Licenziata la vicesindaca. Il primo cittadino Ceffa: scelte a livello regionale

VIGEVANO (Pavia)Marzia Segù non è più il vicesindaco di Vigevano. Il decreto, firmato dal sindaco Andrea Ceffa, è stato pubblicato ieri mattina sul sito del Comune. Al suo posto, e con le stesse deleghe compreso il ruolo di vicesindaco, siederà in Giunta Aurelia Boccia (Noi Moderati). "Nelle ore precedenti ho cercato di contattare Segù per chiederle un incontro con l’intento di informarla direttamente della decisione – spiega il sindaco di Vigevano –. Forse lo aveva già saputo e capisco la sua scelta di non incontrarmi. Ma la decisione è stata ribadita dalle segreterie della coalizione di centrodestra che hanno ribadito la necessità di dare attuazione agli accordi presi durante il mio periodo di assenza". "L’accaduto – conclude – non scalfisce la mia stima personale e professione nei confronti di Segù alla quale esprimo il mio sincero ringraziamento per l’impegno di questi anni per la città". Tante le reazioni. Per il Polo Laico attraverso Luca Bellazzi "le dichiarazioni del sindaco confermano che danni questa città è senza guida ed eterodiretta. È uno spettacolo indecente; chiediamo le dimissioni di Ceffa". Per Arianna Spissu (Pd) "Segù avrebbe potuto mandare a casa tutti e non l’ha fatto. Mi auguro che le “acrobazie“ degli assessori si chiudano oggi". Sulla stessa linea anche Silvia Baldina (M5S) e Furio Suvilla (Liberalconservatori). U.Z.