Sorpreso a rubare in una cantina, ladro viene preso a pugni dal proprietario e finisce in ospedale

Santa Giuletta (Pavia), 19 settembre 2025 – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Stradella la scorsa notte hanno arrestato un 33enne per i reati di tentata rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Nella notte, l'uomo si è introdotto nella cantina di un'abitazione di Santa Giuletta, venendo poi sorpreso dal proprietario.

La corsa in ospedale

L'uomo, per difendersi, ha colpito l'intruso al volto che aveva con sé un coltello, venendo poi arrestato una volta giunti sul posto i militari. Nella circostanza, è stato richiesto intervento del personale del 118 per le cure mediche, il 33enne è stato poi trasportato presso l'ospedale di Voghera, dimesso e trasferito nel carcere di Pavia, per la convalida dell'arresto.