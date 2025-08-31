Voghera, aggredito nel seminterrato di casa: 52enne finisce all'ospedale

Voghera (Pavia), 31 agosto 2025 - Aggredito in casa, nel seminterrato. Forse un tentato furto finito male, con il ladro scoperto che ha colpito alle spalle il padrone di casa, mandandolo in ospedale e fuggendo senza portare via nulla.

E' successo nella serata di ieri, sabato 30 agosto, verso le 21.30. Il ferito, un uomo di 52 anni, è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera: se l'è per fortuna cavata con qualche contusione, ma senza conseguenze particolarmente gravi. A chiamare il 112 è stata la moglie, che dall'appartamento al piano superiore era scesa in cantina per controllare cosa fosse successo al marito che tardava a risalire. E lo ha trovato steso a terra.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno ricostruito l'accaduto e avviato le indagini per cercare di identificare il responsabile. La stessa vittima ha riferito che era scesa in garage e aveva trovato la luce accesa. All'improvviso è stato aggredito alla spalle, senza dunque poter vedere il suo aggressore, che lo ha colpito con violenza alla schiena e al fianco, facendolo cadere a terra e fuggendo immediatamente.

Si sarebbe trattato di una persona da sola, ma non è neppure escluso che ci potesse essere un complice, rimasto fuori dall'abitazione o che comunque non avrebbe partecipato direttamente all'aggressione. L'ipotesi che al momento pare più probabile è che il 52enne, scendendo in cantina, abbia sventato un tentativo di furto, con il ladro che quando s'è visto scoperto si è nascosto e ha aggredito alle spalle il padrone di casa per guadagnarsi la via di fuga. Dall'abitazione non è stato portato via nulla, dunque non si è trattato di una vera e propria rapina consumata, ma forse di un furto che fallendo è stato tramutato in tentata rapina impropria.