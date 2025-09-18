Voghera, in tasca 15 dosi di cocaina e in casa altra droga: arrestato 18enne

Voghera (Pavia), 18 settembre 2025 - E' stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, ma in tasca aveva 15 dosi di cocaina, per circa una decina di grammi di peso. Il ragazzo, che ha solo 18 anni e risulta del tutto incensurato, è stato quindi sottoposto anche alla perquisizione domiciliare, nella sua abitazione a Voghera, dove è stata trovata altra droga, circa 10 grammi di hashish.

Tutto posto sotto sequestro, insieme all'immancabile bilancino di precisione e oltre 2.500 euro in contanti, trovati in casa, ritenuti il guadagno dell'illecita attività di spaccio, che si sommano anche a poco più di 150 euro, in banconote di piccolo taglio, che aveva in tasca insieme alla cocaina, con il sospetto che si tratti dei soldi già incassati per altre dosi appena spacciate. E' così scattato l'arresto in flagranza, per l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo dei carabinieri è stato effettuato nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, verso le 23.30, in via Bidone a Voghera, in pieno centro, appena a lato della piazza del Duomo. Oggi il giovane vogherese è stato portato in Tribunale a Pavia per l'udienza di convalida davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto dei carabinieri. In considerazione del non eccessivo quantitativo di stupefacenti e del fatto che il ragazzo non ha alcun precedente, lo stesso pm non aveva chiesto la custodia in carcere, ma i domiciliari. Il giudice ha invece disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma, in attesa del processo, con udienza fissata al 16 dicembre.

La droga in suo possesso, anche se una quantità modesta, è stata comunque tolta dal mercato dello spaccio a Voghera, che è sempre il principale obiettivo dei controlli effettuati dalle forze di polizia proprio per contrastare l'illecita vendita degli stupefacenti.