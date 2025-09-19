Mobilità, serve una svolta. Tragitti brevi in auto: li fanno in sei su dieci

Una città più bella, sicura e per tutti. Questo vuole l’amministrazione comunale che da mesi sta lavorando, insieme alla società incaricata, al piano urbano della mobilità sostenibile, uno strumento di pianificazione urbanistica e dei trasporti che ha l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e accessibile nelle aree urbane, con un orizzonte temporale che generalmente copre i 5-10 anni. La prima parte del Pums, spina dorsale di una città che cambia, è stata presentata ieri nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile. "Intendiamo basare le nostre valutazioni sui dati – ha spiegato l’assessore alla mobilità Alice Moggi nell’aula Disegno dell’Università – non sulle sensazioni che ognuno di noi può fare". E dai dati raccolti da Sintagma, la società incaricata, emerge che quasi il 60% dei residenti si sposta in auto o in moto anche per compiere tragitti brevi, il 28% si serve dei mezzi pubblici e soltanto il 13% preferisce la bici o muoversi a piedi. Molte (il 40%) anche le auto che arrivano dai paesi dell’hinterland.

"Se noi riuscissimo a intercettare quel traffico – ha detto Filippo Berti Nulli di Sintagma –, si protrebbe ridurre il numero di auto in circolazione. La soluzione potrebbero essere dei parcheggi d’interscambio. Se chi arriva da fuori potesse lasciare l’auto e prendere una navetta, il tempo di percorrenza medio diminuirebbe". Da potenziare anche il pedibus per ridurre quello che viene chiamato il "traffico di accompagnamento" che spesso si concentra nei pressi delle scuole facendo alzare i livelli di smog. Analizzando i dati raccolti, l’amministrazione comunale elaborerà gli indirizzi da adottare nei prossimi anni cercando di far cambiare abitudini ai pavesi. Per questo motivo mercoledì si è parlato anche della trasformazione di piazza Leonardo da Vinci e del cortile teresiano in spazio d’incontro. Il Pums dovrebbe essere pronto entro i primi mesi del 2026 inserendo anche un limite di velocità a 30 chilometri orari in diverse strade per ridurre gli incidenti e i livelli di inquinamento.