Incidente a Mezzanino, violento schianto tra moto e furgoncino: 31enne morta sul colpo

Mezzanino (Pavia), 30 agosto 2025 - La coppia che viaggiava in sella alla moto è stata sbalzata a parecchi metri di distanza dopo lo scontro con un furgoncino. Per la donna, 31enne, non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. L'uomo, coetaneo, è stato rianimato sul posto ed è stato poi trasportato con l'ambulanza in codice rosso al San Matteo di Pavia. Il tragico schianto è successo poco prima delle 13 di oggi, sabato 30 agosto, sulla Statale 617 "Bronese", in località Tornello.

Un tratto rettilineo ma che attraversa il centro abitato, con le case e le attività commerciali che si affacciano sulla strada, dove c'è il limite a 50 chilometri orari con anche un tabellone luminoso con rilevatore automatico della velocità, per incentivare chi transita a rallentare. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto insieme anche ai carabinieri della Compagnia di Stradella. Dalle prime testimonianze raccolte sul posto pare che il piccolo furgoncino stesse facendo manovra o inversione quando è arrivata la moto, non in sorpasso, ma all'apparenza a velocità elevata. L'impatto è stato molto violento e il furgoncino è rimasto visibilmente danneggiato nella parte frontale, rimasto fermo di traverso sulla carreggiata, a cavallo della riga di mezzeria.

La moto è finita contro le fioriere e l'ombrellone fuori da un bar-trattoria, dove non c'erano clienti e nessun altro è rimasto coinvolto, terminando la corsa proprio contro il muro del caseggiato, ridotta a un ammasso di rottami. La coppia in sella alla moto ha riportato le conseguenze peggiori, mentre l'uomo 60enne che era alla guida del furgoncino è poi stato precauzionalmente trasportato con un'altra ambulanza al pronto soccorso, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto dell'incidente è subito accorso anche il sindaco di Mezzanino, Adriano Piras, che gestisce un ristorante a poche centinaia di metri di distanza, lungo la stessa Statale.