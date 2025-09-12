Gli impulsi dei funghi diventano musica dal vivo

Grandi funghi che creano un’atmosfera magica e gioiosa. Da domenica al 31 ottobre visitando l’Orto botanico di Pavia sarà possibile immergersi nella Mushroom Forest di Michel Vecchi, artista italiano noto per le sue allegre e colorate sculture a forma di fungo ricavate da alberi caduti o pericolanti. L’installazione, che intende ricordarci l’importanza del rispetto della natura e la necessità di ritrovare una connessione più profonda con l’ambiente che ci circonda sarà inaugurata alle 16 di domani alla presenza dell’artista. La “foresta“ è dotata di un sistema sonoro che trasforma in musica gli impulsi elettrici dei funghi cresciuti sulle sculture stesse, rendendo l’esperienza di visita ancora più suggestiva. Per Michel Vecchi, originario di Courmayeur e oggi residente a Ibiza, la foresta è un luogo di crescita e rigenerazione, protezione e profonda introspezione. È sempre stato affascinato dalla rete sotterranea che collega alberi e funghi – il “Wood Wide Web“. Questa intricata simbiosi, orchestrata dal micelio, permette agli alberi di comunicare, condividere nutrienti e sostenersi a vicenda. "Le mie sculture riflettono questa connessione invisibile ma potente - spiega l’artista, che ha un profilo instagram molto seguito con 15.300 follower - ricordandoci che la vita, anche nella sua fase di trasformazione, continua a evolversi e rigenerarsi". Sabato 20, in occasione di Horti Aperti (19-21 settembre) l’Orto botanico di Pavia, il più antico della Lombardia, organizza una giornata di iniziative dedicata al mondo dei funghi.

Manuela Marziani