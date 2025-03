Andrea Sempio e la svolta nel delitto di Garlasco, i pm: “Analizzare impronte delle scarpe e dispenser del sapone”

Garlasco (Pavia), 12 marzo 2025 – Omicidio Chiara Poggi, ci sarebbero "nuovi elementi indizianti" a carico di Andrea Sempio, già indagato otto anni fa e poi archiviato. Lo scrive la Procura di Pavia nel ricorso col quale ha chiesto alla Cassazione di riaprire l'indagine sul delitto di Garlasco. In particolare, gli inquirenti vorrebbero svolgere ulteriori approfondimenti su due dei temi cardine dei processi a carico di Alberto Stasi: le impronte delle scarpe sulla scena del crimine e quelle sul dispenser del sapone nella villetta di via Pascoli della famiglia Poggi. Chiara Poggi è stata assassinata il 13 agosto 2007, per il suo omicidio Alberto Stasi, allora suo fidanzato, sta espiando 16 anni di carcere.

Il documento

"Il pm avanzava una nuova istanza di riapertura delle indagini, nuovamente argomentando in ordine alle indagini che intendeva condurre - si legge nel documento - in aggiunta agli elementi già sottoposti, il pm richiedente, acquisita una nuova consulenza tecnica della difesa di Stasi inerente la compatibilità della grandezza delle impronte repertate sul luogo del delitto con la taglia delle scarpe di Andrea Sempio, avanzava una nuova richiesta di riapertura delle indagini, chiedendo di essere autorizzato a: completare, anche con accertamento peritale, le indagini genetico forensi aggiornate allo stato della tecnica e della scienza attuale; confrontare le impronte papillari repertate sul luogo del delitto con quelle mai acquisite di Andrea Sempio; escutere gli amici dell'epoca di Chiara Poggi e di suo fratello Marco al fine di ricostruire compiutamente le frequentazioni della vittima; interrogare Andrea Sempio".

La difesa di Stasi valuta richiesta di revisione

La difesa di Alberto Stasi ha intenzione di chiedere a Brescia la revisione della condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi "dopo avere valutato gli sviluppi dell'indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio e soprattutto dopo avere visto gli atti di questa inchiesta che sono coperti dal segreto istruttorio" ha detto l'avvocata Giada Bocellari che col collega Antonio De Renzis assiste Stasi, detenuto a Bollate da 10 anni.