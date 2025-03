Botta e risposta tra i legali di Stasi e dei Poggi. “Alberto ha fiducia nella giustizia”. “Per 40 giudici è colpevole”

Garlasco (Pavia), 12 marzo 2025 - Botta e risposta a distanza tra i difensori di Alberto Stasi e i legali della famiglia di Chiara Poggi dopo la riapertura del caso e le indagini a Pavia su Andrea Sempio. Alberto Stasi, oggi 41enne, è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata a Garlasco avvenuto il il 13 agosto 2007 ma ormai ha praticamente espiato quasi tutta la pena e presto tornerà in libertà.

Da sinistra, Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi

La legale di Stasi

Alberto Stasi ha "fiducia che sia fatta piena luce, fiducia nella verità e nella giustizia soprattutto per Chiara". Lo ha spiegato uno dei suoi legali, l'avvocata Giada Bocellari, che stamani ha parlato brevemente. "Alberto è molto razionale - ha aggiunto la legale - ormai ha praticamente scontato la sua pena ed è fiducioso, però, che sia fatta giustizia, perché lui si è sempre dichiarato estraneo". "Arrivati a questo punto, essendo ormai vicini al fine pena, abbiamo intenzione di attendere gli sviluppi dell'indagine e soprattutto di vedere prima gli atti della Procura di Pavia, che sono ad oggi coperti da segreto istruttorio. Poi naturalmente agiremo".

La Procura di Pavia ha indagato (ancora) Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, questa inchiesta non muta però, in automatico, la responsabilità di Stasi che resta il colpevole dell'omicidio della ventiseienne. Per rivalutare la posizione di Stasi serve una richiesta formale della difesa alla Corte d'appello di Brescia

L'avvocato dei Poggi

"È il settimo tentativo di far cadere un giudicato ed è davvero raro, straordinario". commenta al telefono con l'ANSA, Gian Luigi Tizzoni, storico avvocato della famiglia Poggi. "Dopo la sentenza passata in giudicato della vicenda se ne sono occupati in totale una quarantina di magistrati, tutti sostenendo la piena responsabilità di Stasi". "Attendiamo gli esiti di questa ulteriore inchiesta", aggiunge il legale, che già questa mattina ha depositato in procura a Pavia la richiesta di poter depositare la nomina per la parte offesa”.