Andrea Sempio, dall'avviso di garanzia all'impronta sulla scena del delitto: i due mesi in cui è crollato il suo mondo

Dall'avviso di garanzia all'impronta sulla scena del delitto, tutto in poco più du due mesi. Due mesi in cui è crollato il mondo di Andrea Sempio, il nome al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco, clamorosamente riaperto a 18 anni di distanza nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi.

Andrea Sempio, 19 anni all'epoca dei fatti e oggi 37enne, era già stato lambito dalle indagni tra il 2016 e il 2017, su sollecitazione dei legali di Stasi riguardo al Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi, ma quelle accuse furono archiviate. Oggi invece, grazie a metodi e tecniche di ultima generazione, l'inchiesta potrebbe avere risvolri diversi.