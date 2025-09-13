A scuola con ispirazione
Valentina Bertuccio D.
A scuola con ispirazione
Pavia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Studentessa Melzo investitaInfluenza: primi casiCasting Il Diavolo veste Prada 2MeteoSuperenalottoEventi weekend
Acquista il giornale
CronacaPavia, in 400 in piazza con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla
13 set 2025
REDAZIONE PAVIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pavia
  3. Cronaca
  4. Pavia, in 400 in piazza con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla

Pavia, in 400 in piazza con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla

Corteo per chiedere il cessate il fuoco e consentire l’ingresso degli aiuto umanitari. E alla fine i manifestanti intonano il coro ‘Palestina libera’

Il corteo a Pavia per Gaza

Il corteo a Pavia per Gaza

Per approfondire:

Pavia, 13 settembre 2025 – Circa 400 persone hanno partecipato oggi pomeriggio al corteo, lungo le vie del centro di Pavia, per esprimere sostegno e solidarietà alla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa attuata per chiedere la fine della guerra a Gaza e portare aiuti umanitari alle popolazioni della Striscia.

La manifestazione è stata promossa dalla Cgil. “Abbiamo voluto esprimere la nostra totale vicinanza alla Global Sumud Flotilla - ha sottolineato Fabio Catalano, segretario generale della Cgil pavese -. Chiediamo che il Governo metta a disposizione tutte le sue risorse, diplomatiche e consolari, per proteggere la missione, che è pienamente pacifica e rispetta il diritto internazionale, e èer garantire la sicurezza della cittadine e dei cittadini a bordo”. Giunti all'altezza del Ponte Coperto, i manifestanti hanno intonato il coro ‘Palestina libera’.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata