Pavia, in 400 in piazza con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla

Pavia, 13 settembre 2025 – Circa 400 persone hanno partecipato oggi pomeriggio al corteo, lungo le vie del centro di Pavia, per esprimere sostegno e solidarietà alla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa attuata per chiedere la fine della guerra a Gaza e portare aiuti umanitari alle popolazioni della Striscia.

La manifestazione è stata promossa dalla Cgil. “Abbiamo voluto esprimere la nostra totale vicinanza alla Global Sumud Flotilla - ha sottolineato Fabio Catalano, segretario generale della Cgil pavese -. Chiediamo che il Governo metta a disposizione tutte le sue risorse, diplomatiche e consolari, per proteggere la missione, che è pienamente pacifica e rispetta il diritto internazionale, e èer garantire la sicurezza della cittadine e dei cittadini a bordo”. Giunti all'altezza del Ponte Coperto, i manifestanti hanno intonato il coro ‘Palestina libera’.