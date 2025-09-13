Milano, casting record per Il Diavolo veste Prada 2: lunga coda di aspiranti comparse. Le prossime date

Milano, 13 settembre 2025 – Un successo che non si arresta. Sono già tutti pazzi de ‘Il Diavolo veste Prada 2’, sequel del film cult uscito nell’ottobre 2006. La dimostrazione è la coda di aspiranti comparse che si è presentata ai casting, che si stanno svolgendo in questi giorni a Milano. Perché proprio il capoluogo lombardo farà da sfondo ad alcune scene della nuova pellicola.

Giovedì pomeriggio, davanti al 142 Restaurant di Corso Cristoforo Colombo, si è infatti creata una fila per decine e decine di metri, ordinata, composta e coloratissima. Un piccolo front row improvvisato in una via della città, con look da passerella, outfit ricercati e persino qualche bambino in grembo o cagnolino al guinzaglio.

Uomini e donne di ogni età, soprattutto over 30, che lavorano già nel settore moda, come richiesto dalla produzione. Per lo più si sono presentate commesse di boutique, stylist, Pr, modelle, giornaliste e creative, ma anche non addetti ai lavori: tutti pronti a trasformarsi in volti di sfondo, ma magari accanto a Meryl Streep e Anne Hathaway.

All'arrivo si riceve un numerino - dettaglio che rende tutto più organizzato - e si aspetta il proprio turno con pazienza. Un numero da tenere bene in mente perché dovrà essere inserito nella scheda dati da compilare prima di varcare l'ingresso del locale. Dopo aver scannerizzato il QR code e aver inserito la propria anagrafica, inclusa la taglia di giacca e pantaloni e il numero di scarpe, si attende il proprio turno per le foto. Tutto si svolge rapidamente. Nessuna ressa: solo chiacchiere, selfie per documentare la giornata e occhiate davvero molto curiose agli outfit altrui.

Prossimi appuntamenti? Di certo, martedì 16 settembre allo Showroom RG in Via Giovan Battista Piranesi 4, come si legge anche sul loro profilo Instagram.

Servono duemila comparse per le riprese del film, con una maxi scena da 900 figuranti nel cuore di Brera. Riprese che si terranno nel capoluogo meneghino tra l'8 e il 16 ottobre prossimi, subito dopo la Milano Fashion Week, mentre in parallelo con le sfilate, sono previsti altri street casting per intercettare volti accattivanti tra il pubblico.