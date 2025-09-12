Pavia, spaccata notturna all'Unes di via Cervi: ladri via con la cassaforte

Pavia, 12 settembre 2025 – Si sono presentati nel parcheggio del supermercato Unes di via Fratelli Cervi e hanno sfondato una delle vetrine.

E’ stata un’azione fulminea quella compiuta da tre uomini incappucciati arrivati a Pavia ovest a bordo di un furgone bianco. I malviventi, dopo aver usato il mezzo come ariete, sono entrati nel market e hanno puntato alla cassaforte che si trovava in un ufficio. Una volta afferrato quello che era di loro interesse, e ottenuto un bottino che stando ai primi riscontri ammonterebbe a 1.500 euro, sono fuggiti imboccando una delle strade che da Pavia ovest portano lontano dal capoluogo pavese. Erano circa le 3.30 quando l’allarme è scattato.

Le abitazioni vicine hanno sentito la sirena, ma i tre non si sono preoccupati, hanno probabilmente velocizzato le loro azioni in modo da non essere colti sul fatto. E, infatti, non sono stati sorpresi dai carabinieri, hanno asportato la cassaforte in pochissimi minuti che possono essere contati sulle dita di una mano, come dimostra il filmato registrato da una telecamera. Nel video si vedono tre individui con un cappuccio calato sulla testa e completamente vestiti di nero, entrare nel supermercato dopo aver sfondato la vetrata e poi darsela a gambe con la cassaforte.