Incidente in moto al crossodromo di Crotta d’Adda: grave ragazza di 29 anni

Crotta d’Adda (Cremona), 13 settembre 2025 – Grave incidente al crossodromo di Crotta d’Adda, in provincia di Cremona. Una ragazza tedesca di 29 anni è caduta dalla sua moto ed è stata investita da un’altra due ruote che sopraggiungeva in quel momento.

E’ accaduto intorno alle 12 di oggi, sabato 13 settembre. La pilota stava girando sulla pista da motocross quando ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e venendo travolta da un’altra moto. Immediato l’intervento dei soccorritori che, resisi conto della gravità della situazione, hanno trasportato la 29enen in ospedale a Brescia con l’elicottero, in codice rosso.

Al crossodromo di Crotta d’Adda sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche e i rilievi del caso.