A scuola con ispirazione
Valentina Bertuccio D.
A scuola con ispirazione
Cremona
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Studentessa Melzo investitaInfluenza: primi casiIncidente TrezzanoCasting Il Diavolo veste Prada 2SuperenalottoEventi weekend
Acquista il giornale
CronacaIncidente in moto al crossodromo di Crotta d’Adda: grave ragazza di 29 anni
13 set 2025
REDAZIONE CREMONA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cremona
  3. Cronaca
  4. Incidente in moto al crossodromo di Crotta d’Adda: grave ragazza di 29 anni

Incidente in moto al crossodromo di Crotta d’Adda: grave ragazza di 29 anni

La giovane è caduta in pista ed è stata travolta da un’altra moto che sopraggiungeva. E’ stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Brescia

Il crossodromo di Crotta d'Adda (foto Facebook)

Il crossodromo di Crotta d'Adda (foto Facebook)

Per approfondire:

Crotta d’Adda (Cremona), 13 settembre 2025 – Grave incidente al crossodromo di Crotta d’Adda, in provincia di Cremona. Una ragazza tedesca di 29 anni è caduta dalla sua moto ed è stata investita da un’altra due ruote che sopraggiungeva in quel momento.

E’ accaduto intorno alle 12 di oggi, sabato 13 settembre. La pilota stava girando sulla pista da motocross quando ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e venendo travolta da un’altra moto. Immediato l’intervento dei soccorritori che, resisi conto della gravità della situazione, hanno trasportato la 29enen in ospedale a Brescia con l’elicottero, in codice rosso. 

Al crossodromo di Crotta d’Adda sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche e i rilievi del caso. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle città