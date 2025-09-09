Simran Pooni trovato morto in un fosso con la moto. Il ragazzo era scomparso da due giorni

Castiglione d'Adda (Lodi), 9 settembre 2025 – E' stato trovato cadavere questa sera attorno alle 18 Simran Pooni, il 24enne di nazionalità indiana residente alla frazione Monticelli di Bertonico scomparso nel nulla domenica pomeriggio attorno alle 16.30 dopo aver salutato gli amici fuori dal centro sportivo Spoldi di Castiglione d'Adda appena terminata la partita di calcetto.

Il ragazzo aveva inforcato la sua moto ma non è mai arrivato a casa: i genitori hanno atteso un po' di tempo, poi lo hanno contattato al telefono che però era risultato spento. Lunedì erano scattate le ricerche da parte dei carabinieri e solo questo pomeriggio erano state messe in piedi quelle su larga scala secondo il protocollo provinciale con l'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco e l'attivazione dell'Unità di comando locale per coordinare le ricerche.

Attorno alle 18 però è stato ritrovato il corpo: il 24enne era finito in un fossato con la moto a lato della provinciale 591, alle porte di Castiglione. La due ruote era danneggiata nella parte frontale, segno che probabilmente il giovane è finito fuori strada colpendo violentemente una chiusa del fosso.