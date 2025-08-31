Tragica gita fuori porta. Scontro tra moto e furgone: donna muore sul colpo

Stavano andando a pranzare sulle colline dell’Oltrepò, arrivando da Pavia avevano superato il ponte della Becca e dopo il curvone a sinistra stavano percorrendo il rettilineo che taglia in due il centro abitato della frazione Tornello di Mezzanino. Davanti c’era la moto con in sella i due giovani, lui alla guida e lei passeggera. Dietro di loro, su un’altra moto, li seguiva il padre di lui, che ha assistito al tragico schianto. Per Francesca Mazza, 31enne di Pavia, non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto. Abitava nel centro storico pavese, laureata in giurisprudenza, lavorava per l’ufficio legale di una banca telematica.

Trasportato con l’ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia il fidanzato alla guida della Yamaha che si è scontrata quasi frontalmente contro un furgoncino. Mentre la coppia sulla moto è stata sbalzata a parecchi metri di distanza, il conducente dell’altro mezzo ha riportato conseguenze meno gravi, poi trasportato con l’ambulanza in codice giallo. L’incidente è successo poco prima delle 13 di ieri sulla Statale 617 "Bronese". Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Stradella e della Polstrada di Pavia, che ha proceduto con i rilievi.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Il furgoncino, dopo l’impatto, si è fermato in mezzo alla carreggiata. La moto è ha abbattuto delle fioriere e un ombrellone fuori da un bar-trattoria, dove per fortuna in quel momento non c’era nessuno. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Mezzanino, Adriano Piras: "Una tragedia. Abbiamo già messo i dissuasori: ora chiederò ad Anas un velox fisso".