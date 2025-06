Usura con tassi del 130 per cento. Due ex soci ora rivali in tribunale

Per lunghi anni erano stati soci, tra gli altri del bar Touring di piazza Cavour, Villa Olmo Lago srl e l’Hotel Avenue. Ma i rapporti, fino a quel momento ottimi, tra il commercialista il ragioniere comasco Bruno De Benedetto, 58 anni, e l’imprenditore Maurizio Facciolla, 57 anni di Lurate Caccivio, si erano incrinati quando il primo aveva avuto una serie di guai giudiziari nel 2019. Fino a comparire ora come parte offesa, De Benedetto, e imputato, Facciolla, di un processo di usura, il cui dibattimento si svolgerà il prossimo anno, come disposto dal Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto al termine dell’udienza preliminare. Le imputazioni, scaturite dall’esposto presentato dal ragioniere, assistito dall’avvocato Paolo Camporini, ruotano attorno alla gestione delle quote societarie e a un complesso giro di prestiti, che sarebbero sfociati poi in tassi di interesse particolarmente accentuati ai danni di De Benedetto, alle cui spalle si ritiene ci fosse Facciolla. Fino al 130 per cento, secondo i calcoli svolti dalla Guardia di finanza e dal sostituto procuratore Simona De Salvo.