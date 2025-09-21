Ragazzo di 20 anni cade nel canale mentre pesca e non si trova più: disperate ricerche a Cremona

Cremona – Apprensione sul canale navigabile di Cremona, dove domenica mattina si è verificato un drammatico incidente. Un giovane di circa 20 anni, di nazionalità romena e in visita da alcuni amici cremonesi, è caduto in acqua mentre era impegnato in una battuta di pesca.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si era allontanato di una decina di metri dal gruppo, probabilmente alla ricerca di acque più pescose. Improvvisamente gli amici hanno sentito il rumore di un corpo che cadeva in acqua e da quel momento hanno perso le sue tracce.

È scattato immediatamente l’allarme con l’intervento massiccio dei soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone per setacciare il corso d’acqua, mentre l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha mobilitato ambulanza, auto medica ed elisoccorso per prestare eventuale assistenza sanitaria.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta e si attende l’arrivo dei sommozzatori per intensificare le ricerche nelle profondità del canale. Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Cremona, coordinati dal maggiore Garbiele Schiaffini, che stanno gestendo gli aspetti investigativi dell’accaduto. La situazione resta critica e le autorità mantengono massimo riserbo sulle operazioni in corso, concentrando ogni sforzo nel tentativo di ritrovare il giovane disperso.