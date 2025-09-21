Brivio, due amiche 21enni travolte e uccise da un’auto lungo la provinciale: andavano a piedi a una festa

Lecco, 21 settembre 2025 – Tragedia nella serata di sabato 20 settembre, lungo la provinciale, a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze di 21 anni sono morte, dopo essere state investite da un'auto. Con le due giovani c'era anche una terza amica di 20 anni, rimasta ferita in modo lieve.

Travolte da un’auto

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, le tre giovani stavano procedendo a piedi a lato strada, dopo aver lasciato la propria vettura in un posteggio vicino per dirigersi probabilmente alla festa del paese quando, per cause ancora al vaglio, sono state travolte da un'auto guidata da un uomo.

I soccorsi

Immediato l'allarme ai soccorsi, scattato in codice rosso. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto due ambulanze (Volontari del soccorso di Calolziocorte e Croce Rossa di Olgiate Molgora) insieme all'elisoccorso decollato da Sondrio e all'auto medica. Ma, purtroppo, per le due ragazze non c'è stato nulla da fare. Sono morte prima del trasporto in ospedale. Ferita in modo lieve la terza giovane, una 20enne, che era con loro.

I rilievi

Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri della compagnia di Merate e la polizia locale di Brivio per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è stata provvisoriamente chiusa in entrambe di le direzioni.