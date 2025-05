Tragedia alla stazione di Desio: chi è l’uomo morto travolto da un treno?

Desio – Un uomo è morto travolto da un treno, all'interno della stazione ferroviaria di Desio (Monza), questa mattina intorno alle 11. Ad investirlo è stato un convoglio in transito sulla linea S9 Saronno-Albairate. Ancora non note le sue generalità, a quanto emerso non aveva con sé alcun documento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Ferroviaria, unitamente ai soccorritori del 118. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le telecamere di videosorveglianza ed eventuali testimonianze potrebbero fornire la risposta nelle prossime ore. Dopo l'incidente, la circolazione è stata sospesa lungo la linea Milano-Como-Chiasso nella zona di Desio fino a dopo le 13, con variazioni del percorso e limitazioni del percorso dei treni.