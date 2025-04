Donna investita da un treno. Caos sui binari

Tragedia ieri all’alba lungo la ferrovia a Desio: vittima una donna travolta da un treno. L’allarme è scattato alle 6, quando i soccorsi sono stati allertati per un’emergenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polfer, i carabinieri della Compagnia di Desio, i vigili del fuoco di Monza e i sanitari del 118. Interrotta la circolazione dei treni.

Un corpo ormai senza vita è stato trovato proprio lungo i binari in prossimità del passaggio a livello di San Giuseppe. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’identità della vittima e sulle cause dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe stata travolta da un convoglio. Indaga la polfer e non si esclude attualmente alcuna ipotesi. Gli inquirenti pensano a un gesto estremo o a un malore, poiché la vittima non aveva segni sul corpo che potevano far pensare a un’aggressione.

È stata chiamata a intervenire anche l’autorità giudiziaria per svolgere tutti gli accertamenti di rito. Sono state molto pesanti le ripercussioni alla circolazione del treni. "La circolazione dei treni lungo l’asse Chiasso-Como-Seregno-Milano è stata sospesa tra le stazioni di Desio e Seregno per i necessari accertamenti dell’autorità giudiziaria, in corso di svolgimento, in seguito all’investimento di una persona", questa la comunicazione diramata da Trenord.

Dopo parecchi ritardi e disagi la circolazione è poi tornata alla normalità.

Sonia Ronconi